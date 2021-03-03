Государственные закупки в Казахстане: в чем особенности?

Государственные закупки – это организованная система приобретения товаров, сырья, услуг для решения государственных и муниципальных нужд. Выполняются на средства налогоплательщиков, которые аккумулируются в бюджетных и внебюджетных фондах. Любые госзакупки должны полностью осуществляться в соответствии с действующим законодательством, установленными правилами и процедурами. Подробнее об этом можно узнать на специализированном портале kapital.kz

Подробнее о госзакупках

Госнужды – это реальные потребности всех органов госвласти в определенных товарах, сырье, материала, работах. Для финансирования муниципальных потребностей используют местные бюджеты. Услуги и товары приобретают как у госкомпаний, так и в частном секторе экономики.

Организация госзакупок строится на утвержденных правилах:

равноправное и справедливое отношение для всех участников торгов;

полноценная подотчетность;

целевое расходование выделенных средств (отправлять деньги на другие нужды возбраняется, это преследуется по закону);

прозрачность и открытость;

одинаковая ответственность для всех участников.

Указанные правила едины для всех – государственных структур и тех лиц или предприятий, которые участвуют в торгах, госзакупках. Предварительно все заявки, поданные участниками, будут проанализированы, после чего определяют победителя. При выборе ориентируются на принцип экономного расходования средств выделенного фонда. Ответственные лица определят подходящий способ закупки и оплаты.

Для организации государственных закупок пользуются специальным положением. На всех этапах ведут письменную отчетность, вся информация может быть предоставлена заинтересованным лицам.

Организация и осуществление госзакупок

Открытые конкурсы и торги позволяют выбрать победителей. К участию приглашают все организации и фирмы, которые могут найти соответствующее уведомление в периодических изданиях. Именно открытые конкурсы используют для осуществления госзакупок. Все они проводятся в соответствии с действующим законодательством. Однако если нет возможности организовать открытые торги, будут использованы другие способы. К таким относят и закрытые конкурсы, куда специально приглашают определенных поставщиков.