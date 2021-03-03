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Госсекретарь США пообещал больше не продвигать демократию военной силой

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация откажется от тактики продвижения демократии в мире с помощью военной силы. Об этом сообщает Financial Times.

«Мы не будем продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных интервенций и попыток силового свержения авторитарных режимов. Мы уже использовали эту тактику в прошлом. Несмотря на благие намерения, она не сработала», — заявил Блинкен, выступая со своей первой программной речью в качестве госсекретаря.

По словам Блинкена, из-за военных операций США идея продвижения демократии в мире приобрела дурную славу и потеряла доверие со стороны американцев.

«Мы будем действовать иначе», — пообещал госсекретарь. Он заявил, что США обладают «уникальной способностью объединять страны для решения проблем, которые ни одна страна сама по себе решить не может».

В своем выступлении Блинкен назвал Китай единственной страной, способной «бросить серьезный вызов стабильной и открытой системе международных отношений». «Туда, откуда мы отступаем, приходит Китай», — сказал госсекретарь США.

3 марта, 2021 | Category: Мир, Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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