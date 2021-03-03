Еще одна модель в семье: племянница вице-президента США Камалы Харрис приняла участие в модной съемке

Семья вице-президента США Камалы Харрис становится настоящей кузницей модельных талантов. Не так давно ее 21-летняя падчерица Элла Эмхофф подписала контракт с IMG Models и уже приняла участие в показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Ну а теперь моделью стала и 36-летняя племянница Харрис — Мина.

Девушка сняла ролик в рамках инстаграм-кампании, предшествовавшей показу Prada на Неделе моды в Милане, а потом и приняла участие в профессиональной съемке, посвященной новой осенне-зимней коллекции бренда.

По профессии Мина юрист, кроме того, она известна как автор детских книг (у Мины есть две дочери), но мир моды тоже давно интересует ее.

Мина Харрис в съемке Prada

Как и у Эллы, у нее есть собственный бренд Phenomenal Woman, который специализируется на выпуске худи, футболок и толстовок с различными политическими лозунгами или цитатами из книг и сериалов. Например, недавно Мина выпустила серию, посвященную нашумевшему сериалу Netflix «Бриджертоны».

Мина Харрис в толстовке своего бренда из коллаборации с сериалом «Бриджертоны»

К слову, новым достижением может сейчас похвастаться и Элла — на днях она заключила соглашение о выпуске совместной коллекции с брендом Batsheva (в платье этой марки она была на инаугурации).

Мина Харрис с мужем и детьми