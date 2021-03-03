Эмбер Херд не уволили из «Аквамена 2», несмотря на петиции фанатов

Слухи о том, что Эмбер Херд были уволена из второй части «Аквамена», опровергнуты. Херд играет принцессу Меру с момента ее первого появления в «Лиге справедливости» в 2017 году. Актриса появится в этой роли в «Лиге справедливости Зака ​​Снайдера». Также в «Аквамен 2» Джейсон Момоа снова будет играть главную роль. Релиз фильма намечен на декабрь 2022 года, детали сюжета еще уточняются, а съемки начнутся этим летом.

Слухи о том, что Херд уйдет из киновселенной DC, начались еще с конца прошлого года. Также недавно в сети начала активно распространяться информация, согласно которой место Эмбер в фильмах должна будет занять Эмилия Кларк. Но The Hollywood Reporter со ссылкой на надёжные источники утверждает, что слухи об увольнении актрисы не соответствуют действительности.

Просьбы фанатов уволить Херд из фильмов начались после громкого скандала с ее бывшим супругом, Джонни Деппом, в ходе которого актриса обвинила Деппа в домашнем насилии. Многие поклонники считают заявление ложным и остаются на стороне Джонни. И Депп, и Херд — оба из этой пары утверждали, что во время их отношений именно партнер оскорблял их физически и словесно. Осенью Деппа уволили из Warner Bros., что спровоцировало еще больший негатив со стороны общественности.

Источник фото: Legion-Media