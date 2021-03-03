Джордж Клуни и Джулия Робертс снова воссоединятся на экране

Голливудский актер Джордж Клуни и актриса Джулия Робертс снова воссоединятся на экране.

Как стало известно, звезды, которые уже неоднократно играли пару, снова снимутся вместе. Они получили роли экс-супругов в романтической комедии под рабочим названием Ticket to paradise ( «Билет в рай»), режиссером которой выступит Ол Паркер, известный по мюзиклу Mamma Mia! 2.

Сценаристом картины объявлено дважды номинированного на премию «Оскар» Теда Мелфи, пишет издание Deadline.

Продюсерами фильма стали Эрик Феллнер и Тим Беван, которые работали над «Дневником Бриджит Джонс» и «Вселенной Стивена Хокинга».

Премьера ленты планируется в конце 2021 года.