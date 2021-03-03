Comic-Con 2021 пройдет виртуально

Поклонникам фестиваля Comic-Con привыкшим ежегодно приезжать в середине лета в американский Сан-Диего, предстоит запастись терпением. Как сообщили организаторы мероприятия, в 2021 году он вновь пройдет исключительно виртуально. Утверждается, что некоторые «оффлайн презентации» при благоприятном развитии ситуации могут быть проведены лишь в ноябре.

Таким образом, Comic-Con пройдет без посетителей второй раз подряд. «Последние несколько месяцев нанесли большой урон как семьям, так и друзьям, и мы надеемся, что общие усилия являются небольшим шагом к возвращению к прежнему формату нашего общения, позволяющего не только чествовать популярное искусство, но и дружбу, распространение образование и фанатского братства, которые являются неотъемлемой частью Comic-Con», — говорится в заявлении.

Напомним, что фестиваль Comic-Con в Сан-Диего стартовал как небольшое мероприятие, ориентированное на комиксы, в 1970 году и со временем превратился в масштабное мероприятие, на котором встречаются фанаты, кинозвезды и киностудии. Так, в 2019 году Конгресс-центр Сан-Диего в дни проведения фестиваля посетили 135 000 человек.