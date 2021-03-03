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Британский банкир умер при странных обстоятельствах

Британский банкир умер при странных обстоятельствах во время катания на байдарке у побережья Южно-Африканской Республики. Об этом пишет Daily Mail.

46-летний Род Джонстон (Rod Johnston) отправился на морскую прогулку в пятницу, 26 февраля, в районе популярного пляжа Кэмпс-Бэй неподалеку от Кейптауна, однако обратно так и не вернулся. Известно, что он не имел серьезного опыта в каякинге и ранее выходил в море лишь шесть или семь раз.

К месту случившегося было направлено несколько команд спасателей, поисковая операция продолжалась около суток. Впоследствии в море обнаружили лишь безжизненное тело Джонстона в спасательном жилете, прикрепленное к судну страховочным тросом.

Жена погибшего предположила, что, когда он отплыл от берега, резко ухудшились погодные условия, и его лодка перевернулась на высоких волнах. «Я не думаю, что мы когда-либо узнаем, что именно там произошло. Но это ужасно, и Род унесет это с собой в могилу», — заключила женщина.

3 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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