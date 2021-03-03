Блогер создал самолет, летающий с помощью компьютерного вентилятора

Видеоблогер Питер Срипол, автор собственного YouTube канала PeterSripol, не раз создавал оригинальные конструкции из нетрадиционных материалов. Ранее он демонстрировал процесс интеграции карта и лодки, в результате которой получилась небольшая амфибия. Также Срипол переделывал игрушечную пожарную машину в полноценный огнемет. Теперь видеоблогер, по просьбам своих подписчиков (более 1,7 млн) собрал модель самолета, летающую при помощи компьютерного кулера.

В видео, размещенном на канале Срипола, показан процесс сборки и испытание возможностей модели летать сначала внутри помещения, а затем и на открытом воздухе. Энтузиаст длительное время пытался создать миниатюрный биплан с каркасом из деревянных реек, обтянутых полиэтиленом. Однако, мощности кулера не хватало для полноценного полета и модель терпела крушение раз за разом. В конце концов, самолетик поломался при испытаниях на улице, залетев в багажник внедорожника Срипола.

Для следующей модели был выбран тип крыла — моноплан, а в качестве движителя использован вентилятор охлаждающий процессор. В результате более тяжелая модель, оснащенная более мощным кулером, успешно совершила полет на несколько десятков метров. Управление осуществлялось с использованием дистанционного пульта. За несколько дней ролик на YouTube уже собрал более одного миллиона просмотра при 41 тысяче лайков.