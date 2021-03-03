Беременная Эмили Ратажковски показала новую серию фотографий в обнаженном виде

Если 25-летняя Джиджи Хадид во время беременности предпочла не публиковать свои фото и лишь после родов поделилась с подписчиками снимками, на которых она запечатлена с округлившимся животом, то 29-летняя Эмили Ратажковски подробно документирует месяцы ожидания.
Модель не изменила себе и продолжает радовать поклонников новыми фото в своем фирменном стиле. Так, вчера Эмили опубликовала целую серию фотографий, на которых она позирует обнаженной у себя дома в Нью-Йорке.
Эмили Ратажковски
В отличие от Эшли Грэм, которая во время пандемии привлекала к домашним фотосессиям мужа, Эмили пригласила профессионального фотографа Ренелла Медрано, который сотрудничает с GQ, Vogue и другими глянцевыми журналами.
Одну из фотографий Эмили отметила Ирина Шейк.
Боже, это горячо,
— прокомментировала модель на английском.
Под высказыванием Ирины тут же разгорелась дискуссия — откровенные снимки Ратажковски, которая находится на последних месяцах беременности, оценили не все.
Ирина, вы серьезно считаете, что это круто — так фотографироваться, в таком положении, на весь инстаграм? Я не против женской красоты, но разве это не перебор?
Нам не нужно видеть горячих беременных, хватит манипулировать материнством,
— написали некоторые пользователи сети.
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