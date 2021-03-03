Беременная Эмили Ратажковски показала новую серию фотографий в обнаженном виде

Если 25-летняя Джиджи Хадид во время беременности предпочла не публиковать свои фото и лишь после родов поделилась с подписчиками снимками, на которых она запечатлена с округлившимся животом, то 29-летняя Эмили Ратажковски подробно документирует месяцы ожидания.

Модель не изменила себе и продолжает радовать поклонников новыми фото в своем фирменном стиле. Так, вчера Эмили опубликовала целую серию фотографий, на которых она позирует обнаженной у себя дома в Нью-Йорке.

Эмили Ратажковски

В отличие от Эшли Грэм, которая во время пандемии привлекала к домашним фотосессиям мужа, Эмили пригласила профессионального фотографа Ренелла Медрано, который сотрудничает с GQ, Vogue и другими глянцевыми журналами.

Одну из фотографий Эмили отметила Ирина Шейк.

Боже, это горячо,

— прокомментировала модель на английском.

Под высказыванием Ирины тут же разгорелась дискуссия — откровенные снимки Ратажковски, которая находится на последних месяцах беременности, оценили не все.

Ирина, вы серьезно считаете, что это круто — так фотографироваться, в таком положении, на весь инстаграм? Я не против женской красоты, но разве это не перебор?

Нам не нужно видеть горячих беременных, хватит манипулировать материнством,

— написали некоторые пользователи сети.