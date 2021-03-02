Жулики украли электронную систему запуска с Байконура

Неизвестные похитили электронику с драгоценными металлами со стартовой площадки Байконура.

Сейчас на космодроме проводят следственные действия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Уточняется, что инцидент случился на стартовой площадке 110. Во время проверки 19 февраля оказалось, что злоумышленники взломали дверь на площадку и унесли детали с редкоземельными металлами.

По данным Telegram-канала «112», похищенная электроника была секретной.

С этой площадки в 1988 году был произведен единственный в истории запуск советского корабля «Буран». С тех пор она находилась на консервации. При этом территория охраняется и целиком обнесена колючей проволокой высотой более двух метров, но не оборудована сигнализацией.