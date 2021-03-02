ВВС Израиля выбрали новый вертолёт: CH-53K

Сообщение на Твиттер МО краткое: министр обороны Бени Ганц принял рекомендации НГШ генерал-лейтенанта Авива Кохави и гендиректора МО генерал-майора (рез.) Амира Эшеля (командовал ВВС с 14.05.12 по 14.08.17) выбрать CH-53K как новый транспортно-десантный вертолёт ВВС в рамках долгосрочной программы развития АОИ «Тнуфа». Выбор сделан после длительной штабной работы, включавшей испытательные полёты на различных вертолётах и проработку возможных альтернатив, включая инженерные и технологические вопросы, а также вопросы техобслуживания. Решение, включая требуемое количество вертолётов, будет как можно быстрее представлено министерской комиссии по закупкам.

В завершающем совещании кроме Ганца, Кохави и Эшеля приняли участие командующий ВВС генерал-майор Амикам Норкин и глава ГУ планирования ГШ (АГАТ) генерал-майор Томер Бар (кстати, также выходец из ВВС, в 2017-2019 гг. занимавший должность начальника штаба данного вида ВС). Бени Ганц: «Решение приобрести новые транспортно-десантные вертолеты для ВВС спустя десятилетия является значительным шагом в формировании сил АОИ и имеет важное значение для выполнения широкого круга оперативных задач в повседневной жизни и в бою. Новый вертолёт подходит к оперативным нуждам и вызовам изменяющегося поля боя».

Конкурентом CH-53K был Boeing CH-47F Chinook. Различные модели Chinook в прошлом уже проверялись ВВС, но всегда предпочтение отдавалось CH-53. И на этот раз было ясно, что ВВС отдают предпочтение CH-53K, сдерживала только цена: 100 млн долларов за вертолёт, 14,000 за час полёта. По-видимому закупка CH-53K снимает с повестки дня приобретение Bell Boeing V-22 Osprey: на это попросту не осталось средств.

ВВС Израиля станут вторым пользователем CH-53K после КМП США (те получили свой первый King Stallion 16.05.18, в общей сложности 200 заказаны). К вертолёту также проявляет интерес Япония. Германия, ранее интересовавшаяся закупкой 45-60 CH-53K для замены своих CH-53G, 29.09.21 прекратили программу STH по выбору нового тяжёлого вертолёта.

P.S.2. Согласно публикации на walla 27.02.21 возможны две опции закупки. Первая: примерно 20 вертолётов, 12 сразу и ещё 8 опция с её реализацией через 7 лет. Вторая: покупка 18-20 вертолётов сразу.