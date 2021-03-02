Volvo решила выпускать только электромобили

Шведская Volvo Cars объявила сегодня, что намерена к 2030 году выпускать только электромобили и стать лидером этого рынка.

К этому сроку компания постепенно выведет из глобального модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая гибриды, сообщает «Интерфакс».

«У автомобилей с двигателем внутреннего сгорания нет долгосрочного будущего. Мы твердо намерены стать производителем электромобилей, и этот переход должен произойти к 2030 году. Это позволит нам оправдать ожидания наших клиентов и стать частью решения, когда речь идет о борьбе с изменением климата», — цитируют СМИ технического директора Volvo Cars Хенрика Грина.

В предстоящие годы Volvo собирается представить целый ряд автомобилей с гибридными или полностью электрическими силовыми установками, отмечает Autonews.

В минувшем году компания представила свой первый полностью электрический автомобиль — компактный кроссовер XC40 Recharge, который уже в 2021 году должен добраться и до России. Такая машина укомплектована двумя электромоторами, выдающими в сумме 408 л. с. и 660 Нм крутящего момента.