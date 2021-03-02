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В Китае решили усложнить жизнь добытчикам биткоинов

В китайской провинции Внутренняя Монголия решили усложнить жизнь добытчикам биткоинов и собираются запретить майнинг криптовалюты. Как сообщает Bloomberg, такая мера направлена в первую очередь на экономию электроэнергии. Все майнинговые компании в провинции готовятся закрыть к апрелю.

Власти региона намерены и в будущем жестко контролировать эту сферу. Они планируют «должным образом контролировать масштабы развития центров обработки данных и запрещать строительство любых новых площадок по добыче виртуальных валют». Сейчас Внутренняя Монголия наряду с провинциями Сычуань и Синьцзян, является одним из крупнейших регионов Китая по объемам добычи криптовалют.

Майнинг оказывает негативное влияние на климат. По информации аналитической платформы Digiconomist, количество электроэнергии, которое необходимо для добычи криптовалют, сопоставимо с тем, что за год потребляет целая страна. При майнинге вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год, примерно как в Новой Зеландии. Выброс двуокиси углерода, сопровождающий производство электроэнергии, в свою очередь ведет к усилению парникового эффекта на планете.

2 марта, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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