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США объявили о санкциях против семи россиян за Навального Маген-давид — не еврейский символ? » В «Гарри Поттере» обнаружили неизвестных актеров Фанатка Гарри Поттера обнаружила в одной из сцен «Узника Азкабана» масштабный подлог. Об этом сообщает Telegram -канал Daily Storm со ссылкой блогершу. Пользовательница соцсети TikTok по имени Оливия опубликовала видео с разбором отрывка из третьей части франшизы о детях-волшебниках — «Узник Азкабана», где профессор Люпин знакомит группу учеников с магическим существом. За очередным просмотром девушка заметила, что вместо исполнителей главных ролей — Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта — снялись неизвестные актеры. В данном эпизоде сыгравший преподавателя школы Хогвартс актер Дэвид Тьюлис также был заменен на дублера. Отмечается, что это не сверхмасштабная сцена и она не предполагала опасных трюков.