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Стало известно о подготовке в США большого пакета новых санкций против России

США готовят новые санкции в отношении России, в том числе связанные с кибератаками. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, речь идет о мерах в связи со взломом компании SolarWinds с использованием программного обеспечения Orion, в котором обвиняют «русских хакеров». Как сообщил один из высокопоставленных сотрудников американской администрации, о санкциях будет объявлено в течение нескольких недель.

Аналогичную информацию сообщила на своей странице в Twitter корреспондент Politico в Белом доме Наташа Бертранд (Natasha Bertrand). «Вскоре будет объявлено о дополнительных мерах в ответ на [взлом] SolarWinds и так далее», — написала она.

NBC News также передает, что США планируют вводить серию санкций. Как стало известно телеканалу, один из сотрудников администрации на брифинге для журналистов отметил, что введенные 2 марта ограничения стали лишь первым шагом Белого дома.

2 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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