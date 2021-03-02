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США запретили весь оборонный экспорт в РФ

США снесли Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена.

«Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг», — говорится в заявлении госсекретаря.

По словам Блинкена, «определенные исключения» будут сделаны «для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса».

2 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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