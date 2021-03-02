Снимок уснувшей у стилиста Ким Кардашьян послужил поводом для шуток в сети

Стоило 40-летней Ким Кардашьян в очередной раз сходить к своему стилисту, как она вновь стала героиней мемов и шуток. Дело в том, что, когда телезвезде делали прическу, она так расслабилась, что задремала прямо в кресле. Ким так крепко спала, что даже приоткрыла рот. Этот момент и запечатлел ее стилист Крис Эпплтон и опубликовал снимок спящей звезды в своем инстаграме.

Снимок стал вирусным и быстро разлетелся по сети. После того как его увидели поклонники Ким, они стали постить ее фото в твиттере и отмечать ее профиль.

О боже, ваши аватарки, я просто рыдаю!

— написала она в твиттере, когда увидела, какой резонанс вызвал этот кадр.

А другой поклонник пошутил, что она может позволить себе крепкий сон во время укладки, так как у нее четверо детей.

На публикацию стилиста Кардашьян ничуть не обиделась и продемонстрировала прекрасное чувство юмора.

Черт побери, я тебя ненавижу. Ты просто замучил меня,

— прокомментировала она свое фото у него в профиле, которое перепостила в сторис вместе с другими фотожабами с собой в главной роли.

«Четыре варианта настроения в прошлом году».