Rocket Lab разработает частично многоразовую ракету среднего класса

Компания Rocket Lab объявила о разработке новой ракеты-носителя Neutron. У нее будет возвращаемая первая ступень, а на орбиту эта ракета сможет выводить до восьми тонн грузов. Первый полет Neutron намечен на 2024 год.

Rocket Lab — это американо-новозеландская компания, запускающая спутники на орбиту при помощи ракеты Electron. Она относится к легкому классу и способна вывести за один запуск 300 килограмм полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. В текущем виде ракета полностью расходуемая, но в конце 2020 года Rocket Lab впервые протестировала возврат первой ступени на парашюте в воду, а в будущем планирует ловить ее в полете с помощью вертолета.

1 марта глава компании Питер Бек объявил о новых планах и съел кусок кепки, потому что в конце 2020 года обещал сделать это, если Rocket Lab удастся успешно вернуть первую ступень в хорошем состоянии с первой попытки. Одной из новостей стало то, что компания выйдет на биржу Nasdaq, а главная техническая новость заключается в том, что она планирует разработать ракету среднего класса Neutron.

Neutron будет иметь двухступенчатую конструкцию и работать на топливной паре из керосина и кислорода. Длина ракета составляет 40 метров, а ширина — 4,5 метра. В конце видео с анонсом можно увидеть полноразмерную створку обтекателя новой ракеты. Neutron сможет выводить на низкую околоземную орбиту до восьми тонн грузов, а к Луне и Марсу — две и полторы тонны соответственно. Компания отмечает, что по ее расчетам ракета будет способна запускать 98 процентов спутников, запуски которых запланированы до 2029 года.

Главное отличие от Electron заключается в том, что Neutron изначально создается как многоразовая, причем возврат первой ступени будет реализован не с помощью парашютов, а классическим способом, проверенным SpaceX — реактивной посадкой на морскую платформу. На рендерах ракеты можно видеть в нижней части такие же посадочные опоры, как и у ракет Falcon.

Новая ракета должна совершить первый полет в 2024 году. Она будет стартовать не с текущего космодрома компании в Новой Зеландии, а с новой стартовой площадки на космодроме Уоллопс на западном побережье США. Rocket Lab заявляет, что планирует использовать ракету не только для запуска спутников, но и для снабжения МКС и даже для запуска людей, но неясно, какие космические корабли она планирует использовать для этого.