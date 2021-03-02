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Подсчитано число всех миллиардеров в мире

Число миллиардеров во всем мире достигло 3 тыс. 228, что стало новым рекордом.

При этом совокупный капитал богатейших людей планеты по состоянию на 15 января 2021 года увеличился до $14,7 трлн, сообщает  исследование Hurun Research Institute.

Эксперты называют самым богатым человеком в мире основателя и руководителя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска с состоянием в $197 млрд. Далее следуют основатель Amazon Джефф Безос ($189 млрд) и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($114 млрд).

2 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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