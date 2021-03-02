Ныряльщики украли 600 литров редкого пива с затопленного судна

В ноябре 2020 года три местных пивоварни — Heller, La Paloma и Baum — поместили в каркас затопленного в пяти километрах от берега судна восемь бочек пива, выпущенного ограниченным тиражом. Как пишет Daily Mail, владелец пивоварни Heller Эдуардо Рикардо слышал о подобных проектах и подговорил коллег поддержать ремесленную тенденцию. Он отметил, что до них никто не помещал напиток дозревать в бочках столь глубоко.

Однако в конце февраля, когда нанятые пивоварами ныряльщики отправились за пивом, оказалось, что его уже кто-то забрал. 52-летний дайвер по имени Карлос Брельес (Carlos Brelles), участвовавший в первом погружении в ноябре, признался, что расплакался, когда узнал о пропаже бочек. «Мечты о пивоварении на дне океана рухнули. Они не только украли бочки, они украли надежды бизнесменов и наемных работников, у которых был неудачный год», — отметил он. Брельес добавил, что украсть пиво мог только кто-то из немногочисленного сообщества дайверов.

Предполагалось, что созревшее на дне пиво разольют в две тысячи бутылок и продадут, а часть прибыли уйдет на финансирование муниципального музея естественных наук в городе Мар-дель-Плата. Пивовары больше года получали разрешения от местных властей на помещение бочек под воду.