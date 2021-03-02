Нидерландцы представили прототип самолета на жидком водороде

Нидерландская студенческая команда AeroDelft Делфтского технического университета представила уменьшенный прототип самолета с водородным топливным элементом, работающим на жидком водороде. Как пишет Aviation Week, прототип представляет собой беспилотную версию немецкого электрического самолета e-Genius, выполненную в масштабе 1:3.

Экологические требования к авиации с каждым годом ужесточаются и разработчикам летательных аппаратов приходится искать новые технические решения, которые бы позволили снизить влияние летательных аппаратов на глобальное изменение климата. Водородные электрические самолеты считаются практически экологически нейтральными, поскольку единственным продуктом, выделяющимся при работе водородных топливных элементов, является вода.

Нидерландский прототип водородного самолета получил название Phoenix PT. Летательный аппарат имеет крыло размахом 5,7 метра. Испытания прототипа самолета планируется проводить в три этапа. На первом, который завершится к лету 2021 года, самолет совершит серию полетов на аккумуляторах. Разработчики будут проверять аэродинамические характеристики прототипа, его управляемость и устойчивость.

Летом текущего года на прототип самолета планируется установить водородный топливный элемент, который будет работать на сжатом водороде. В настоящее время топливный элементы и водородные системы проходят испытания в нидерландском аэрокосмическом центре NLR. Параллельно ведется производство топливного бака для жидкого водорода.

Согласно планам разработчиков, осенью 2021 года планируется начать летные испытания Phoenix PT с водородным топливным элементом, работающим на жидком водороде. После этого этапа испытаний разработчики планируют провести перелет прототипа из нидерландского Делфта на испанскую Ибицу. Этот перелет будет проходить на жидком водороде. Другие подробности о проекте не уточняются.

Ранее словенская компания Pipistrel завершила исследовательские работы по проекту водородного пассажирского самолета Miniliner, который планируется использовать на ближних маршрутах. Работы проводились по проекту UNIFIER19, в котором также принимали участие Миланский политехнический университет и Делфтский технический университет.