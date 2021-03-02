Мыльные пузыри заменили пчел в опылении растений

Сейчас в мире остро стоит проблема сокращения численности пчел. Именно поэтому многие фермеры все чаще обращаются к альтернативным методам опыления растений. И как ни странно, некоторые, казалось бы, дикие способы, работают куда лучше, чем проверенные техники. Например, мыльные пузыри оказались в разы эффективнее дронов.



Итак, в чем же была проблема с дронами? Дело все в том, что когда исследователи решили проэкспериментировать с использованием крошечных дронов для опыления тюльпанов, они поняли, что удержать мини-самолет от поверхности нежных цветов очень сложно. Маленькие роботы могли навредить лепесткам.

И тут, решение о невесомом методе опыления пришло само собой! Ведущий ученый Эйдзиро Мияко, увидев, как его сын пускает мыльные пузыри, задался вопросом, как можно использовать такие шарики для опыления. Так началась работа над тестированием пузырчатых и пыльцеобразующих веществ. Одно из них — лаурамидопропил бетаин (а-20АВ) — оказалось особенно эффективным.

Так ученые создали специальный раствор, в который была добавлена пыльца груши, 0,4% раствор а-20АБ, вода, с оптимальным уровнем кислотности для роста растений и некоторые полезные соединения, такие как кальций.

Когда ученые заполнили специальные пузырьковые пистолеты этой жидкостью, они сразу же испытали ее на грушевых деревьях. Пыльца была успешно доставлена к цветам, что в конечном итоге привело к зрелым плодам.

Чтобы автоматизировать процесс и увеличить объем, ученые также использовали автономный беспилотник с GPS-наведением для опыления искусственных лилий. Летая на высоте 2 метров, и двигаясь со скоростью 2 метра в секунду, дрон имел 90% успех. Однако сейчас ученые думают о том, как можно повысить эффективность, ведь ветер и дождь могут уносить пузырьки и смывать пыльцу.