Как изменились с возрастом 5 голливудских красавиц, которые твёрдо решили никогда не делать пластику

Каждый раз, когда речь заходит о мировых стандартах красоты, особы прекрасного пола бросаются из одной крайности в другую, стремясь соответствовать установленным канонам. Кто-то без раздумий ложится под нож в попытках заполучить желанные формы, а кто-то попросту нещадно экспериментирует с собственной внешностью, желая отсрочить старость. Но есть и те, кто считает иначе, поговаривая о том, что с годами женщина становится только краше.

1. Дайан Китон

Дайан Китон. \ Фото: concentricpc.com.

Дайан Китон родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье Дороти Дин (Китон), фотографа-любителя, и Джона Ньютона Игнатиуса «Джека» Холла, инженера-строителя и брокера по недвижимости. Она изучала драматургию в колледже Санта-Ана, а потом бросила учёбу и перешла в Нью-Йоркский театр. Дайан часто принимала участие в различных летних акциях, где и была замечена. А свою первую крупную сценическую роль в бродвейском рок-мюзикле «Волосы» она получила в 1968 году. В этом же году она познакомилась с Вуди Алленом и снялась в нескольких его фильмах. Первый из них был «Сыграй это ещё раз, Сэм!» (1972 год), экранизация сценической пьесы. В том же году Фрэнсис Форд Коппола предложил ей роль Кей в оскароносном фильме «Крёстный отец» (1972 год). Так начался её путь к славе. А в 1974 году она вновь появилась в той же роли, но уже во второй части «Крёстного отца».

Вуди Аллен и Дайан Китон. \ Фото: movieplayer.it.

Затем она снова появилась с Алленом в фильме «Спящий» (1973 год) и киноленте «Любовь и смерть» (1975 год). Дайан была первой, кто положил модную тенденцию с её унисекс-одеждой, а её неуклюжие манеры и речь стали всеобщим подражанием. До конца 1980-х годов она нечасто появлялась в фильмах, но в трёх из них получила номинации.

Кадры из фильма: Крёстный отец III. \ Фото: wap.filmz.ru.

Пытаясь сломать типаж, в который она попала, Дайан примерила на себя роль растерянной, несколько наивной женщины, которая связывается с ближневосточными террористами в фильме «Маленькая барабанщица» (1984 год). Чтобы компенсировать недостаток работы в кино, Диана занялась режиссурой. Китон сняла документальный фильм «Небеса» (1987 года), а также несколько музыкальных клипов. Ко всему прочему, она сняла эпизод популярного, но странного сериала «Твин Пикс» (1990 год), нагоняющего страх и ужас на зрителя своей мрачной таинственностью.

Cыграй это ещё раз, Сэм! 1972 год. \ Фото: google.ru.

А ещё эта удивительная женщина в свои семьдесят четыре года считает, что истинного спасения от старения нет, даже с помощью пластической хирургии. Она сказала людям: «У меня такое чувство, что у каждого есть свои руки, и их руки всегда находятся на лице, поэтому, если руки не совпадают с лицом, это немного странно. Мои руки — это руки той эпохи, в которой я живу. Они через многое прошли и выглядят так, как должны при этом выглядеть!»

Спящий, 1973 год. \ Фото: kino-nik.com.

2. Джулианна Мур

Джулианна Мур. \ Фото: lifestylewnews.com.

Джулианна Мур (имя при рождении Джули Энн Смит) родилась в Форт-Брэгге, Северная Каролина, 3 декабря 1960 года, дочь Анны, социального работника, и Питера Мура Смита, десантника, полковника, а затем военного судьи. Её мать переехала в США в 1951 году из Гринока, Шотландия. Её отец из Берлингтона, штат Нью-Джерси, имеет немецкое, ирландское, валлийское, немецко-еврейское и английское происхождение.

Джулианна Мур и Барт Фрейндлих. \ Фото: eyeforfilm.co.uk.

Мур провела первые годы своей жизни в более чем двух десятках мест по всему миру вместе со своими родителями, во время военной карьеры её отца. В конце концов она нашла своё место в университете Бостона и, получив степень бакалавра по актёрскому мастерству, переехала в Нью-Йорк, где много работала в театре, параллельно выступая за пределами Бродвея, Мур сыграла в двух пьесах Кэрил Черчилл, а также примерила роль Офелии в «Гамлете» в театре Гатри. В середине восьмидесятых она стала одной из самых привлекательных актрис категории мелодрамы и мини-сериалов.

Кадр из фильма: Сказки с тёмной стороны. \ Фото: google.com.

А в девяностых годах она стала всё чаще появляться на больших экраннах. Одним из первых и самых запоминающихся по тем временам фильмов стала кинолента «Сказки с тёмной стороны» (1990), где Мур сыграла жертву мумии. Два года спустя Джулианна появилась в других полнометражках со второстепенными ролями в фильме «Рука, качающая колыбель» (1992 год) и комедии «Пистолет в сумочке Бетти Лу» (1992 год).

Кадр из фильма: Пистолет в сумочке Бетти Лу. \ Фото: film.nu.

С течением времени она стала получать все лучшие и более сильные роли, включая небольшую, но запоминающуюся роль врача в фильме «Беглец» (1993 год), которая произвела мощное и неизгладимое впечатление на Стивена Спилберга, что он утвердил её на съёмки «Парк юрского периода» без прослушивания. И с того самого дня Мур стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. Она снялась в десятках разноплановых фильмов: от комедий и мелодрам до эротических и исторических кинолент, оставляющих после себя двоякое впечатление и одновременно восторг.

Кадр из фильма: Рука, качающая колыбель. \ Фото: glamourmagazine.co.uk.

В свои пятьдесят девять Джулианна с улыбкой говорит о своём возрасте: «Я ненавижу осуждать людей за то, что они делают пластические операции и ботокс, но я не верю в то, что подобные изменения делают людей лучше. Когда вы смотрите на кого-то, чьё лицо каким- то образом изменилось, то такое «преображение» зачастую выглядит странно и неестественно».

3. Холли Берри

Холли Берри. \ Фото: lifestylewnews.com.

Она родилась в Кливленде, штат Огайо. Её отец, Джером Джесси Берри, был афроамериканцем и работал санитаром в больнице, а мать, Джудит Энн (Хокинс), кавказка, имеет английское и немецкое происхождение и является отставной психиатрической медсестрой. У Холли есть старшая сестра, Хайди Берри. Холли впервые попала в центр внимания в семнадцать лет, когда она выиграла конкурс «Мисс Подросток», представляя штат Огайо в 1985 году, а год спустя, в 1986 году, когда она была первой занявшей второе место в конкурсе «Мисс США».

Сериал Живые куклы. \ Фото: spletnik.ru.

После участия в конкурсе Холли стала моделью. Это в конечном итоге привело к её первому еженедельному телесериалу «Живые куклы» (1989), где она вскоре приобрела репутацию одной из самых настойчивых актрис на съёмочной площадке. Холли с головой уходила в отведённые ей роли и совсем неудивительно, что в скором времени её настойчивость и самоотверженность воздались ей сполна.

Кадр из фильма: Лихорадка джунглей. \ Фото: google.com.

Только представьте себе, чтобы сыграть наркоманку в фильме «Лихорадка джунглей» (1991), девушка отказалась мыться в течение нескольких дней, чтобы максимально прочувствовать все «прелести» жизни своей героини. Именно эта роль стала её колоссальным прорывом на большой экран. И совсем неудивительно, что успех молодой актрисы стал расти в геометрической прогрессии.

Холли в роли Шторм. \ Фото: twitter.com.

Она снималась в фильмах с культовыми актёрами и получала одни из лучших ролей в своей дальнейшей кинокарьере. Она стала не только всеобщей любимицей, а и получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном фильме/мини-сериале «Познакомьтесь с Дороти Дендридж». В 2000 году она получила кассовый успех в фильме «Люди икс» (2000), в котором сыграла Шторм, мутанта, обладающего способностью управлять погодой.

Кадр из фильма: Рыба-меч. \ Фото: film.ru.

В 2001 году она снялась в триллере «Рыба-меч» (2001) и стала первой афроамериканкой, получившей премию «Оскар» за лучшую женскую роль в нескольких фильмах. В свои пятьдесят три года, актриса говорит о том, что: «Старение естественно, и это произойдёт со всеми нами… Я просто хочу всегда выглядеть как я, даже если это моя старая версия».

4. Сальма Хайек

Сальма Хайек. \ Фото: pagesix.com.

Одна из самых ослепительных ведущих актрис Голливуда, Сальма Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Коацакоалькос, Мексика. Хайек никогда не скрывала того, что состоятельные родители (отец-бизнесмен и мать оперная певица) баловали не только её, а и брата. Её отец Сами Хайек Домингес ливанского происхождения, а мать Диана Хименес Медина мексиканско-испанского происхождения. Посмотрев фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971) в местном кинотеатре, Сальма решила, что хочет стать актрисой. В двенадцать лет её отправили в Академию Святого Сердца в Новом Орлеане, штат Луизиана, где она подшучивала над монахинями, переводя их часы на три часа назад. Вскоре её исключили. Только после посещения Иберо-Американского университета в Мехико она почувствовала, что готова серьёзно заняться актёрской деятельностью.

Обворожительная Сальма. \ Фото: lasestrellas.tv.

Вскоре она получила главную роль в «Терезе» (1989), чрезвычайно успешной мыльной опере, которая принесла ей звёздный статус в её родной Мексике. Однако, стремясь снимать фильмы и исследовать свой талант, Хайек покинула не только съёмки в сериале «Тереза», а и Мексику в 1991 году. Убитые горем поклонники распространяли слухи, что у неё был тайный роман с президентом Мексики и она уехала, чтобы избежать гнева его жены.

Кадр из фильма: Отчаянный. \ Фото: fishki.net.

Наконец Сальма добралась до Лос-Анджелеса. Двадцатичетырёхлетняя актриса подошла к Голливуду с наивным энтузиазмом и быстро узнала, что такие, как она, могли получить исключительно непримечательные роли в фильмах. В лучшем случае это могла быть роль горничной, в худшем – роль девушки лёгкого поведения. И тем не менее, знойная и упрямая мексиканка не сдалась. Она снималась в эпизодических ролях посредственных фильмов и, будучи недооценённой англоязычными кинематографистами, Хайек выплеснула своё разочарование в ночном испаноязычном ток-шоу комика Пола Родригеса в 1992 году.

Роберт Родригес и его жена-продюсер Элизабет Авеллан случайно наблюдали за происходящим и сразу же были поражены умной, самоуверенной молодой женщиной. Вскоре он предложил Сальме роль в ставшем культовом фильме «Отчаянный» (1995 год), где она снялась вместе с Антонио Бандерасом в паре. Это стало её самым настоящим прорывом на просторах Голливуда. С того дня молодая и амбициозная актриса снялась в десятках кинокартин, всё больше и большее покоряя зрительские сердца. Она получила не только признание среди успешных режиссёров, а и множество всевозможных наград, в том числе и «Оскар».

Кадр из фильма: Фрида. \ Фото: forum.cofe.ru.

Сальма долгое время готовилась к постановке и исполнению главной роли в своей мечте – в роли Фриды Кало, легендарной мексиканской художницы, которой Хайек восхищалась всю свою жизнь и чью историю она хотела вывести на большой экран с тех пор, как приехала в Голливуд. Наконец это произошло в 2002 году. «Фрида» (2002), совместно спродюсированный Хайек, был прекрасно сделанным фильмом, переполненным страстью и энтузиазмом, с потрясающими выступлениями Сальмы и Альфреда Молины в роли изменяющего мужа Кало, Диего Ривера.

Кадр из фильма: Однажды в Мексике. \ Фото: tmdb.org.

Картина стала хитом и была номинирована на шесть «Оскаров», включая «Лучшую женскую роль» для Хайек, а также получила награды за грим и блестящую оригинальную партитуру от Эллиота Голденталя. Хайек зарекомендовала себя как серьёзная актриса, которой она и является, и в том же году расширила свой кругозор, сняв фильм «Чудо Мальдонадо» (2003), который был показан на кинофестивале «Сандэнс». В 2003 году она снялась в финале трилогии Родригеса: «Однажды в Мексике» и «Отчаянный 2» (2003). Но на этом её звёздная карьера не закончилась. Пятидесятитрёхлетняя актриса продолжает успешно сниматься в фильмах, придерживаясь мнения, что никакой ботекс и пластика не сделают из тебя красавицу, если ты пустой внутри. Поэтому она смело заявляет о том, что никогда не ляжет под нож, чтобы подтянуть морщины или овал лица.

Знойная мексиканка. \ Фото: telemundo.com.

5. Джулия Робертс

Джулия Робертс. \ Фото: lifestylewnews.com.

Джулия Фиона Робертс никогда не мечтала, что станет самой популярной актрисой в Америке. Она родилась в Смирне, штат Джорджия, в семье Бетти Лу (Бредемус) и Уолтера Грейди Робертса, бывших актёров и драматургов, и имеет английское, ирландское, шотландское, валлийское, немецкое и шведское происхождение. В детстве, из-за своей любви к животным, Джулия сначала хотела стать ветеринаром, но позже изучила журналистику. Когда её брат, Эрик Робертс, добился успеха в Голливуде, Джулия решила попробовать себя в роли актрисы. Её первый прорыв на экраны наступил в 1988 году, когда она появилась в двух молодёжных фильмах «Мистическая пицца» (1988) и «Удовлетворение» (1988). Эти две картины познакомили её со зрителями, которые мгновенно влюбились в эту симпатичную женщину.

Кадр из фильма: Красотка.

Самый большой успех Джулии был в культовом фильме «Красотка» (1990), за который она получила номинацию на «Оскар», а также получила приз народного выбора за любимую актрису. Её успех не утихал и не утихает по сей день. Несмотря на первый брак и череду романов после него, в 2002 году Робертс вышла замуж за кинематографиста Даниэля Модера (у пары есть трое детей).

Джулия также участвовала в благотворительной деятельности ЮНИСЕФ и совершила поездки во многие страны, включая Гаити и Индию, с целью пропаганды доброй воли. В свои пятьдесят два года Джулия Робертс остаётся одним из самых популярных и востребованных талантов в Голливуде. А ещё она не стремиться сделать из себя «нечто» в попытках остановить время и скрыть возраст: «Я хочу, чтобы мои дети знали, когда я злюсь, когда я счастлива и когда я сбита с толку. Твоё лицо говорит о многом… И это не должна быть история о том, как вы ехали к врачу на ботокс или пластическую операцию».