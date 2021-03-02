Израиль не признаёт российские справки о вакцинации

Израильтяне, постоянно проживающие в России и Белоруссии и привитые от коронавируса одной из российских вакцин («Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак»), при въезде в Израиль должны запастись справкой об отрицательном тесте на коронавирус или документом о перенесенном «ковиде».

Российские документы о вакцинации в Израиле пока не признаются.

Проблема у привитых российскими вакцинами израильтян может возникнуть при их желании прилететь в Израиль для участия в голосовании на выборах в Кнессет 24 созыва, которое, как известно, состоится 23 марта.

Россиянам с израильскими паспортами, если они прибудут в Израиль более чем на 72 часа, придется дважды сдавать тест на «ковид»: перед вылетом в Израиль и перед вылетом в Россию. Как известно, пассажир, не имеющий справки об отрицательном результате теста, согласно действующим эпидемнормам, к полету не допускается.

https://www.9tv.co.il/item/25166