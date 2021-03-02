Ирина Шейк не хочет говорить о Брэдли Купере в интервью

35-летняя Ирина Шейк редко откровенничает с журналистами о своей личной жизни. В новом интервью, которое появилось сегодня на сайте журнала Elle, модель пояснила, почему избегает этой темы.

Мои прошлые отношения — это что-то, что принадлежит мне, и это личное. Это просто часть моего внутреннего мира, которую я не хочу отдавать,

— объяснила Ирина свою скрытность.

Ирина Шейк

Несмотря на свой принцип, Шейк все-таки обмолвилась о совместном воспитании дочери Леи с Брэдли Купером и сделала комплимент своему бывшему возлюбленному.

Брэдли — самый замечательный папа! Я никогда не понимала термина «совместная опека». Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместная опека — это просто быть родителем,

— прокомментировала Ирина вопрос о совместном воспитании дочери.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Модель также призналась, что не особо следит за публикациями о себе в таблоидах, где часто любят вспоминать ее роман с голливудским актером.

Я не читаю, что там публикуют. Честно говоря, я слишком занята воспитанием ребенка. Если они хотят писать статьи обо мне, то они делают свою работу. Я сосредоточена на своей жизни и своих друзьях. Остальное — просто шум,

— сказала Шейк.

Зашла речь, конечно, и о карьере Ирины, которая сейчас явно находится на пике: Шейк регулярно снимается для модных журналов и сотрудничает с крупными брендами. Модель рассказала, что путь на вершину был непростым, и ей пришлось сломать много стереотипов.

Тебе всегда навешивают ярлык: «Она пойдет только для Sports Illustrated, она слишком сексуальна!». Я много раз слышала в своей жизни: «Она никогда не будет работать со Стивеном Мейзелом. Она не девушка Burberry». Не буду лгать — было трудно двигаться вперед и показать людям, что ты можешь быть и тем, и другим,

— призналась Шейк.

Стоит отметить, что переубедить людей в индустрии ей удалось. В итоге она позировала и легендарному Мейзелу, и стала одной из главных моделей Риккардо Тиши, креативного директора Burberry, с которым у нее сложились и дружеские отношения.

Ирина также рассказала, что ей удалось достичь гармонии и в отношениях с самой собой и своим телом, хотя, когда она была начинающей моделью, ей часто советовали сбросить вес.

Я чувствую себя более комфортно: я люблю свое тело, я люблю поесть, я ценю жизнь. Я действительно думаю, что это то, что сейчас востребовано в модной индустрии,

— сказала Шейк.