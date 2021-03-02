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iPhone взломали с помощью программы, которая раздается свободно

Для смартфонов серии iPhone 12 выпустили первый джейлбрейк. Об этом сообщает издание WccfTech.

Программное обеспечение для взлома смартфонов выпустила команда энтузиастов Unc0ver. Главное отличие данного джейлбрейка от предыдущих — возможность его установки на все смартфоны Apple последних лет, начиная с iPhone 6s и заканчивая iPhone 12. Джейлбрейк Unc0ver 6.0 адаптирован под работу с операционной системой Apple — до iOS 14.3. При этом поддержка актуальной версии iOS не гарантируется.

По словам журналистов, ПО для взлома системы базируется на эксплойте cicuta_verosa, который использовали для кустарной модификации iOS и раньше. Актуальный джейлбрейк имеет поддержку внедрения настроек через Substitute и управления пакетами с помощью Cydia.

Создатели программного обеспечения отметили, что установить джейлбрейк можно в том случае, если пользователь имеет iPhone 6s или более позднюю модель, а также еще не перешел на обновление iOS 14.4. Откатиться с указанной системы невозможно — это связано с тем, что Apple перестала подписывать ОС.

2 марта, 2021 | Tags: , | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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