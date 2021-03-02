Евросоюз ввел санкции из-за преследования Навального

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за преследования политика Алексея Навального, сообщило немецкое агентство DPA. В официальном журнале ЕС сообщение о санкциях пока не опубликовано.
Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников, сообщают немецкие издание Bild и Focus.
Чиновникам, попавшим под санкции, запретят въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены.
По информации Reuters, 2 марта санкции из-за преследования Навального также введут США. Ожидается, что они будут сопоставимы с ограничительными мерами Евросоюза.
Соратники Алексея Навального предлагали включить в западный санкционный список 35 человек. В него, помимо руководителей силовых структур, вошли прокремлевские бизнесмены. Позже стало известно, что ЕС решил пока не вводить ограничения против олигархов.
Leave a Reply