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Евросоюз ввел санкции из-за преследования Навального

Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за преследования политика Алексея Навального, сообщило немецкое агентство DPA. В официальном журнале ЕС сообщение о санкциях пока не опубликовано.

Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников, сообщают немецкие издание Bild и Focus.

Чиновникам, попавшим под санкции, запретят въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены.

По информации Reuters, 2 марта санкции из-за преследования Навального также введут США. Ожидается, что они будут сопоставимы с ограничительными мерами Евросоюза.

Соратники Алексея Навального предлагали включить в западный санкционный список 35 человек. В него, помимо руководителей силовых структур, вошли прокремлевские бизнесмены. Позже стало известно, что ЕС решил пока не вводить ограничения против олигархов.

2 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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