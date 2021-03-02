Цены на нефть упали на слухах, что Китай резко сокращает закупки

Рынок нефти после взлета цен на 25% за два месяца переключился в режим коррекции.На торгах в понедельник без видимых новостных поводов и при растущих фондовых индексах в США нефтяные котировки спикировали на 1,7 доллара, или почти 3% за два часа, и приземлились на минимумы за неделю.

К 23.05 мск апрельские фьючерсы на сорт Brent торгуются в Лондоне по 63,32 доллара за баррель (-1,71%), а аналогичные контракты на WTI в Нью-Йорке стоят 60,3 доллара (-1,93%).

«Негатив (для рынка) заключается в том, что все больше и больше говорят о том, спрос из Китая, возможно, начинает выдыхаться, — отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн. — Есть cлух, что их стратегические резервы заполнены под завязку, и некоторые начинают ставить на то, что китайцы больше не смогут тащить котировки наверх» (цитата по Reuters).

На прошлой неделе источники Bloomberg, знакомые с закрытой китайской статистикой, сообщили, что почти все хранилища в КНР оказались переполнены, а их запасы покрывают уже 120 дней импорта при цели властей в 90 дней.

Масла в огонь подливают новости о бразильском штамме коронавируса, который распространился уже в 25 странах и, как выяснили исследователи Оксфорда, Imperial College London и Университета Сан-Паоло, в 1,4-2,2 раза опережает классический «ковид» по заразности.

Более того, бразильский вирус в 25-61% случае устойчив к иммунитету, сформированному обычным SARS-CoV-2, а значит — может оказаться вне досягаемости массово распространяемых вакцин, пишет FT.

Третья волна пандемии набирает обороты в странах Восточной Европы, а Финляндия вводит режим ЧС в то время, как министры ОПЕК+ готовятся к очередному заседанию 4 марта, чтобы определить, сколько нефти качать в ближайшие месяцы. Позиции ключевых участников снова расходятся: Саудовская Аравия призывает не спешить и сохранять ограничения, тогда как Россия спешит расконсервировать скважины и увеличить поставки.

Ровно год назад Москва и Эр-Рияд, рассорившись на такой же министерской встрече, затеяли ценовую войну, обвалившую котировки до отрицательных значений. Но даже испив до дна чашу нефтяного горя и выкурив «трубку мира», Россия и саудиты не могут обойтись без драмы, заставляя нервничать крупных спекулянтов, на руках у которых фьючерсы и опционы более чем на 800 млн баррелей.

«На рынке нефти сейчас очень много спекулятивных денег, и им (ОПЕК+ — ред.) лучше бе избегать действий, которые могли бы спровоцировать бегство инвесторов», — говорит аналитик ING по сырьевым рынкам Уоррен Паттерсон.