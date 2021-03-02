Бритни Спирс поделилась редким снимком с сыновьями

От брака с Кевином Федерлайном у 39-летней Бритни Спирс есть двое сыновей: 15-летний Шон и 14-летний Джейден. После развода родителей они остались жить со своим отцом. Но Бритни старается как можно чаще с ними видеться, хотя и редко показывает их в соцсетях. Однако на то, как выяснилось, были основания — Шон и Джейден, по ее словам, до недавнего времени не очень хотели светиться в ее блоге.

Вчера звезда поделилась редкими кадрами с сыновьями и отметила, что время летит очень быстро.

Как же летит время! Мои мальчики уже такие большие! Это тяжело для любой мамы, но особенно для мамы мальчиков, — то, как быстро растут дети. Мне очень повезло, потому что мои дети — настоящие джентльмены и очень добрые. Я не публиковала их фотографии, потому что они находятся в таком возрасте, когда хотят самовыражаться, и я это полностью принимаю. Но наконец-то они разрешили мне опубликовать фото,

— написала звезда.

В сентябре 2019 года Бритни Спирс получила 30% опеки над детьми после инцидента между ее старшим сыном Шоном и отцом Джейми, который с 2008 года являлся ее опекуном. Напомним, что тогда бывший супруг Бритни обвинил Джейми Спирса в избиении Шона.

По словам инсайдеров, с матерью у Джейдена и Шона прекрасные отношения, они ее очень любят. Они живут вместе с отцом, но время от времени видятся с Бритни — специально установленного графика встреч у них нет. Впрочем, сейчас они уже заметно выросли и родительской компании предпочитают друзей.

Они редко навещают маму и еще реже остаются на ночь, так как они уже подростки: им интереснее проводить время с друзьями,

— сказал инсайдер.

По его словам, они также осведомлены о фанатском движении в поддержку их матери #FreeBritney и о ее судебном процессе об опекунстве с их дедом, с которым они оба не ладят.