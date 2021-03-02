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10 самых роскошных образов «Золотого глобуса 2021»

10 самых роскошных образов "Золотого глобуса 2021"

Обсудили и разобрали на детали наряды голливудских крошек на «Золотом глобусе 2021» и пора присмотреться к их бьюти-образам.

Хотя 78-я церемония в этом году выглядела несколько иначе, это не помешало суперстар киношного мира сделать громкие высказывания своими прическами, макияжем и маникюром.

Мы собрали 10 самых красивых бьюти-образов события, которые доказывают: несмотря на глобальные изменения мир вдохновляется женственностью, смелостью и Голливудом 20-30-х годов прошлого века. И никуда без красно-ягодных сочных губ!

 

2 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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