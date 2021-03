История

Зарплата в 200 долларов и никаких перспектив: почему аниматорам в Японии так мало платят Индустрия аниме растёт с каждым годом: на рынке появляется всё больше крупных игроков. Фильм по «Клинку, рассекающему демонов» бьёт кассовые рекорды в Японии, а компании вроде Netflix увеличивают количество аниме-сериалов в своем сервисе. В этих условиях кажется странным, что аниматоры в этой индустрии практически бедствуют. На The New York Times вышел материал о причинах этого явления, а мы выбрали из текста главное. «У студий нет причин поднимать зарплату» Индустрия аниме за последнее время показала рекордный рост: в 2019 году финансовый оборот этого рынка составил 24 миллиарда долларов. А пандемия ей почти никак не помешала — спрос только вырос. Но единственное, что не поменялось в этой сфере, — зарплаты сотрудников. Тысячи младших художников и аниматоров зарабатывают в месяц около 200 долларов, и это считается нормой. С повышением на службе оклад значительно выше: например, аниматор с восьмилетним стажем Тэцуя Акуцу (участвовал в создании Darling in the Franxx, Made in Abyss, Tokyo Ghoul:re) зарабатывает от 1400 долларов в месяц. Но в интервью The New York Times он рассказал, что его можно считать одним из немногих счастливчиков — почти никто в этой сфере не зарабатывает так много. Я хочу работать в индустрии аниме всю оставшуюся жизнь. Но я знаю, что с такой зарплатой невозможно жениться и завести ребёнка. Тэцуя Акуцу аниматор Тэцуя Акуцу

Аниматоры высшего ранга, которые работают над самыми популярными франшизами, в среднем зарабатывают в год 36 тысяч долларов. Для сравнения, американские аниматоры, не занимающие руководящие должности, зарабатывают по 65 тысяч долларов в год. При этом жить в Японии довольно дорого: Тэцуя Акуцу тратит почти всю свою зарплату на аренду маленьких апартаментов в окрестностях Токио и еду. А большинству его коллег не хватает денег и на это. И причина такого маленького оклада, как оказалось, довольно тривиальна. Всё дело в нежелании студий повышать расходы на производство своих тайтлов. А по мнению переводчицы аниме Симоны Станцани, работавшей с японскими компаниями более 30 лет, рынок труда в этой индустрии переполнен — поэтому руководители почти не ценят рабочую силу. На этом рынке полно талантливых аниматоров, и многие из них действительно хороши в своём деле. Поэтому в студиях работает одно «пушечное мясо» — и нет причин повышать им зарплату. Симона Станцани переводчица аниме При этом у студий, производящих аниме, нет недостатка в деньгах — у них есть заказы на годы вперёд от компаний вроде Netflix. Все сделки завершаются заранее, а потому между релизами тайтлов нет никакого «окна»: сотрудники постоянно работают над новыми проектами. Но почти вся прибыль уходит не самим студиям, а так называемым производственным комитетам — совместным предприятиям различных компаний, которые финансируют создание аниме. Благодаря им у студий нет недостатка в средствах, но большую часть доходов они распределяют в виде роялти учредителям производственных комитетов. Эту модель создания аниме можно считать устаревшей: сейчас у многих студий есть бюджеты для создания своих тайтлов. Но руководители компаний не спешат отказаться от системы производственных комитетов, поэтому почти вся сверхприбыль уходит третьим лицам. Руководители студий привыкли к такому положению вещей в индустрии, поэтому не спешат договариваться с производственными комитетами о распределении прибылей. Им проще не повышать зарплату рядовым аниматорам, чтобы сохранить себе высокие роялти. «Это бизнес с очень низкой рентабельностью» Shirobako — сериал о буднях сотрудников аниме-студии Проблема усугубляется тем, что на производство аниме уходит слишком много денег. По сравнению с американскими мультфильмами, затраты на аниме не так уж и огромны. Но руководители студий умудряются тратить больше денег, чем положено по смете — из-за этого большинство сотрудников не трудоустроены официально. Джастин Сэвакис, глава Anime News Network и исполнительный директор компании-дистрибьютора MediaOCD, считает, что рядовые аниматоры получают маленькую зарплату как раз из-за прихотей своих начальников. Студиями обычно управляют творческие люди, которые действительно хотят создать что-то хорошее. И в процессе они пытаются откусить слишком много, делая свои проекты слишком амбициозными. К концу производства обычно выясняется, что они потеряли деньги на создании своего аниме. Все в индустрии знают, что это проблема. Но она настолько систематическая, что никто не знает, как её решать. Джастин Сэвакис исполнительный директор MediaOCD Также на маленькую зарплату влияет и отношение руководства к своим сотрудникам. Студии требуют от них слишком много, и условия труда оставляют желать лучшего — аниматоры вынуждены работать на износ. В такой ситуации никто и не пытается требовать у начальников повышения заработной платы. Активист Дзюн Сугавара обратил внимание общественности на чудовищные условия труда японских аниматоров. Сейчас он руководит некоммерческой организацией, которая предоставляет сотрудникам аниме-студий жильё по доступной цене. По его словам, он загорелся этой идеей после того, как узнал об уровне жизни людей, которые создавали его любимое аниме. Сугавара заявил, что оплата труда аниматоров не соответствует нормам японского законодательства, но правительство, по всей видимости, предпочитает закрывать глаза на эту проблему. А представитель министерства труда Японии отметил, что государство ничего не сможет сделать без коллективной жалобы от аниматоров — а они не спешат обращаться к чиновникам. Тем не менее несколько студий обратили внимание на эту проблему. Например, Kyoto Animation официально трудоустраивает всех своих сотрудников. А Netflix открыла программу поддержки аниматоров в Японии — благодаря ей молодые сотрудники получат возможность зарабатывать до 1400 долларов в месяц. Но это не значит, что скоро все аниматоры смогут достойно зарабатывать. Многие студии не могут позволить себе повышать расходы: почти вся их прибыль уходит производственным комитетам и на производство проектов. В такой ситуации о рядовых сотрудниках почти никто не думает. Это бизнес с низкой рентабельностью. Это очень трудоёмкий бизнес. Лишь крупные студии смогли адаптироваться к этим условиям. Джозеф Чо владелец японской анимационной студии Дзюн Сугавара опасается, что нынешняя ситуация с рабочей силой может навредить всей индустрии. Многие молодые специалисты, возможно, не захотят мириться с таким положением вещей и уйдут из профессии. Некоторые уже уволились. Аниматор Рёскэ Хиракимото рассказал The New York Times, что он мечтал работать в индустрии аниме всю свою жизнь. Но максимум, что он получал за годы тяжёлого труда, — 38 долларов в день. После рождения первого ребёнка он уволился и устроился в дом престарелых. Сейчас ему платят гораздо больше — здесь работников ценят куда выше. Многие люди просто ценили саму возможность работать над аниме, которое им нравится. Они были готовы выполнять свою работу вне зависимости от заработной платы. Но я не жалею, что уволился. 