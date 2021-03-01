Высохли каналы: из Венеции впервые за много лет ушла вода

В Венеции пересохли каналы из-за рекордных отливов.
Как сообщает ВВС, уровень воды снизился на 48 сантиметров, из-за чего из некоторых каналов вода ушла полностью, а часть других оказалась непригодна для курсирования водного транспорта, в том числе в Гранд-канале — самой большой протоке между островами Венецианской лагуны.
Гондолы, перевозящие туристов, сейчас остаются на берегу.
Пересохшие каналы — редкость для Венеции. Обычно она страдает от наводнений. Одно из самых значительных произошло в ноябре 2019 года, а два месяца назад уровень воды в Венеции тоже поднимался, из-за чего ряд площадей оказались затоплены.
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