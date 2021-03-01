Впервые стала известна точная температура фотосферы красных сверхгигантов — там очень холодно

Красные сверхгиганты — это самые яркие, короткоживущие и большие звезды во Вселенной. Обычно в конце своей жизни они взрываются как сверхновая, однако точно когда это произойдет астрономы пока предсказать не могут.

Это связано с тем, что ученые до недавнего времени не могли определить точную температуру фотосферы этих звезд — нижнего слоя их атмосферы, в котором образуется большая часть излучения звезды.

Чтобы измерить температуру красного сверхгиганта, нужно найти хорошо заметные участки фотосферы звезды, на спектр излучения которых не влияли верхние слои их атмосферы. Кроме того, нет какой-то одной конкретной линии поглощения, которая бы однозначно указывала на температуру поверхности подобных звезд. Дайсукэ Танигути, сотрудник Токийского университета

Таким образом астрономы определили температуру фотосферы десяти близлежащих красных сверхгигантов с точностью в 30-70 кельвинов. В частности, для Бетельгейзе это 3344,85 градусов Цельсия, что меньше температуры фотосферы Солнца примерно в 1,68 раза.

Эти новейшие изменения, уверены астрофизики, помогут понять какие процессы происходят в недрах подобных светил, а также сделать первые полноценные прогнозы по тому, насколько Бетельгейзе близка к превращению в сверхновую.