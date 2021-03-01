Умер первый министр иностранных дел Украины

Первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко умер на 83-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил бывший постпред Украины при Евросоюзе Константин Елисеев.

Он не привел сведений о причинах и обстоятельствах смерти дипломата, дата похорон Зленко также остается неизвестной. «Все, чего я достиг в дипломатии, — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память», — написал Елисеев.

Анатолий Зленко родился в 1938 году в Киевской области. В 1983 году он получил пост постоянного представителя УССР при ЮНЕСКО. Должность министра иностранных дел независимой Украины занимал дважды: с 1990-го по 1994-й и с 2000 по 2003 годы. В последующие годы он работал советником президента и премьер-министра страны по специальным международным вопросам.