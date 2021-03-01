Ученые рассказали, сколько фруктов и овощей нужно есть в день, чтобы жить дольше

Снизить риск преждевременной смерти можно. Для этого нужно включить в ежедневный рацион овощи и фрукты, считают ученые Американской кардиологической ассоциации, статья опубликована в журнале Circulation.

Специалисты провели исследования с участием более 100 тыс. человек, за которыми наблюдали на протяжении 30 лет. Еще были проведены 26 экспериментов, в которых было задействовано 1,9 млн участников из 29 стран, включая Северную и Южную Америки, Европу, Азию, Африку и Австралию.

Итоги исследования показали, что здоровой нормой для организма являются пять порций фруктов и овощей в день, при этом соотношение фруктов к овощам должно составлять два к трем. Такой объем овощей и фруктов, согласно выводам ученых, снижает риск развития рака на 10%, сердечно-сосудистых заболеваний — на 12%, опасность летального исхода при респираторных болезнях — на 35% и риск смерти вне зависимости от причин — на 13%.

По словам ученых, употреблять необходимо зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, — цитрусовые, ягоды и морковь.