Ученые обнаружили у неандертальцев язык и речь

Согласно новому исследованию, опубликованному международной многопрофильной группой исследователей, неандертальцы — самые близкие предки современного человека — обладали способностью воспринимать и вырабатывать человеческую речь.

«Это одно из самых важных исследований, в котором мы принимали участие на протяжении своей карьеры. Полученные результаты убедительны и ясно показывают, что неандертальцы обладали способностью воспринимать и вырабатывать человеческую речь. Это одна из немногих продолжающихся исследовательских линий, опирающихся на ископаемые данные для изучения эволюции языка; это очень сложное исследование для антропологов», — отметили ученые.

Они также добавили, что эволюция языка и языковых способностей неандертальцев является давним вопросом эволюции человека.

В исследовании использовались компьютерные томографы высокого разрешения для создания виртуальных трехмерных моделей структур уха у Homo sapiens и неандертальцев, а также более ранних окаменелостей, которые представляют собой предков неандертальцев. Данные, собранные по 3D-моделям, были введены в программную модель, разработанную в области слуховой биоинженерии. Так ученые смогли увидеть, что их слуховые способности достигали до 5 кГц — они охватывали большую часть частотного диапазона современных звуков человеческой речи.

Еще одним результатом исследования стало то, что речь неандертальцев включала в себя активное использование согласных. Ученые добавили, что это открытие стало интересным аспектом, который может повлечь к еще более активному изучению лингвистических способностей ископаемых предков человека.