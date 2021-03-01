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Турция летит на Луну

Турция разработала гибридную ракету для будущей миссии на Луну, сообщил глава министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

По его словам, миссия будет реализована в два этапа, в 2023 и 2028 годах. Сначала Анкара доставит на Луну беспилотный космический аппарат, передает агентство Anadolu. Для этого будет задействована «уникальная технология гибридных двигателей», созданная турецкой компанией Delta V.

Ранее в феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил национальную космическую программу страны. В планах Анкары — построить космодром, отправить в космос турецкого космонавта, а также запускать новые спутники для военных и гражданских задач. Конечная цель Турции — войти «в высшую лигу в космической сфере».

1 марта, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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