Турция летит на Луну

По его словам, миссия будет реализована в два этапа, в 2023 и 2028 годах. Сначала Анкара доставит на Луну беспилотный космический аппарат, передает агентство Anadolu. Для этого будет задействована «уникальная технология гибридных двигателей», созданная турецкой компанией Delta V.

Ранее в феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил национальную космическую программу страны. В планах Анкары — построить космодром, отправить в космос турецкого космонавта, а также запускать новые спутники для военных и гражданских задач. Конечная цель Турции — войти «в высшую лигу в космической сфере».