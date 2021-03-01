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Стали известны претенденты на анти-премию «Золотая малина»

Стали известны претенденты на анти-премию "Золотая малина"

В Сети появился расширенный список (лонг-лист) кандидатов на «Золотую малину». Позднее из него будет сформирован перечень номинантов премии, отмечающей худшие работы в кино за год.

В лонг-лист, среди прочих, вошли: «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим, «Мьюзик» певицы Сии, эротический триллер из Польши «365 дней» и семейная драма «Элегия Хиллбилли».

Среди актёров «Малина» отметила Тома Харди («Капоне»), Адама Сэндлера («Хэллоуин Хьюби»), Энн Хэтэуэй («Ведьмы» и «Последнее, чего он хотел»), Шайю ЛаБафа («Выбивая долги»), Николаса Кейджа («Джиу-джитсу») и др. Пятёрки номинантов будут объявлены 14 марта. Церемония пройдёт за день до «оскаровской» 24 апреля.

«Золотая малина» вручается с 1981 года. Стать голосующим участником может каждый пользователь, заплатив небольшой взнос. На церемонии-2020, проходившей онлайн, шесть статуэток забрал мюзикл «Кошки» Тома Хупера, в том числе за худший фильм и худшую режиссуру.

1 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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