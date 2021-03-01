Принца Филиппа перевезли в другую больницу Лондона для обследования сердца и лечения инфекции

Супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский переведен из частной лондонской клиники им. короля Эдварда VII в государственную больницу Святого Варфоломея. Там он продолжит лечить инфекционное заболевание, а также пройдет обследование в связи с выявленными у него ранее проблемами сердца.
Принцу Филиппу 99 лет, в июне он отметит 100-летний юбилей. 16 февраля он плохо себя почувствовал и был доставлен в больницу короля Эдварда VII, где провел почти две недели. Точная причина госпитализации не сообщалась, но Букингемский дворец заявил, что это не коронавирус.
Королевская чета прошла вакцинацию от Covid-19 в начале января и изъявила желание сделать это достоянием общественности, чтобы привлечь внимание британцев к важности прививки. Елизавета II младше своего мужа, ей 94 года.
В середине февраля канцелярия королевы сообщала, что во время первой госпитализации принц Филипп вошел в здание больницы самостоятельно.
В понедельник утром в карету скорой помощи для дальнейшей транспортировки перемещали пациента, которого персонал закрывал от журналистов большими зонтами. Пресса полагает, что это мог быть супруг королевы.
Подробности о причине его перевода в другую больницу не сообщаются. Больница Святого Варфоломея известна своим кардиологическим отделением и специалистами в этой области.
Все члены королевской семьи, включая королеву, продолжали выполнять свои общественные обязанности во время госпитализации принца Филиппа.
В частности, Елизавета II провела совещание по видеосвязи с руководством системы здравоохранения Британии, посвященное кампании по вакцинации, а также благотворительную церемонию в Виндзорском дворце с соблюдением мер социального дистанцирования.
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