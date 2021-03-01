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Вера Брежнева снялась в эффектном наряде от Alexandre Vauthier NASA предлагает любому желающему стать частью миссии Curiosity » Принца Филиппа перевезли в другую больницу Лондона для обследования сердца и лечения инфекции Супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский переведен из частной лондонской клиники им. короля Эдварда VII в государственную больницу Святого Варфоломея. Там он продолжит лечить инфекционное заболевание, а также пройдет обследование в связи с выявленными у него ранее проблемами сердца. Принцу Филиппу 99 лет, в июне он отметит 100-летний юбилей. 16 февраля он плохо себя почувствовал и был доставлен в больницу короля Эдварда VII, где провел почти две недели. Точная причина госпитализации не сообщалась, но Букингемский дворец заявил, что это не коронавирус. Королевская чета прошла вакцинацию от Covid-19 в начале января и изъявила желание сделать это достоянием общественности, чтобы привлечь внимание британцев к важности прививки. Елизавета II младше своего мужа, ей 94 года. В середине февраля канцелярия королевы сообщала, что во время первой госпитализации принц Филипп вошел в здание больницы самостоятельно. В понедельник утром в карету скорой помощи для дальнейшей транспортировки перемещали пациента, которого персонал закрывал от журналистов большими зонтами. Пресса полагает, что это мог быть супруг королевы. За прошедшие две недели герцога Эдинбургского в больнице навещал его сын — принц Чарльз. Младший сын королевской четы принц Эдвард, граф Эссекский, а также внук, принц Уильям, публиковали сообщения о том, что герцог чувствует себя лучше и находится под пристальным наблюдением врачей. Подробности о причине его перевода в другую больницу не сообщаются. Больница Святого Варфоломея известна своим кардиологическим отделением и специалистами в этой области. Все члены королевской семьи, включая королеву, продолжали выполнять свои общественные обязанности во время госпитализации принца Филиппа. В частности, Елизавета II провела совещание по видеосвязи с руководством системы здравоохранения Британии, посвященное кампании по вакцинации, а также благотворительную церемонию в Виндзорском дворце с соблюдением мер социального дистанцирования.