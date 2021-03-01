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Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о «довольно-таки шокирующих вещах»

Британский принц Гарри и Меган Маркл дали первое совместное телевизионное интервью с момента переезда в США. Отрывки из беседы с известной американской телеведущей Опрой Уинфри показали в передаче 60 Minutes on Sunday на канале CBS.

В тизере полуторачасового интервью, которое выйдет 7 марта, Уинфри отметила, что Гарри и Меган «рассказали о довольно-таки шокирующих вещах». Также в превью видно, что она пообщалась с каждым из пары отдельно, а затем сразу с ними двумя.

В интервью принц Гарри признался, что самым большим его страхом было, что «история повторится». Он намекает на судьбу своей матери принцессы Дианы, к которой, как и к его жене, Меган Маркл, было приковано внимание британской прессы.

Принц Гарри отметил, что очень счастлив, что у него и у его супруги появилась возможность высказаться. «Я не представляю, как она (Диана) смогла все это пережить одна. Нам с Меган было очень тяжело, но, по крайней мере, мы есть друг у друга», — подчеркнул он. Телеведущая поинтересовалась у них, почему они так мало рассказывают о своей жизни и проблемах: было ли это их желанием или следствием каких-либо запретов.

1 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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