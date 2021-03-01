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Google определил знаменитость с самыми популярными нарядами ковровых дорожек Экспорт российской нефти полностью рухнул » Появилась модификация GTA V с фотореалистичной графикой (2 видео) Город Лос-Сантос из популярной мультиплатформенной компьютерной игры Grand Theft Auto V (2011 год выпуска) предстал перед пользователями в новом виде благодаря модификации энтузиаста с YouTube канала Digital Dreams. Используя программную модификацию, мощный компьютер и дополнительные фильтры игра реализована в ультрареальстичной графике 4К.







Преобразованная игра Grand Theft Auto V представлена в видеоролике на канале Digital Dreams в разрешении 4 К. Процесс модификации был осуществлен с помощью видеокарты RTX 3090 и мода QuantV. Чтобы достичь аналогичного результата, пользователи смогут воспользоваться специальным руководством от автора канала. Инстркция:

Оригинал взят у komodo74