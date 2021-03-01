Новый Супермен будет темнокожим

Продюсером ленты выступит Джей Джей Абрамс, а в роли сценариста был нанят писатель Та-Нехиси Коутс — автор нескольких книг и серий комиксов о Черной пантере и Капитане Америка.

Киностудия Warner Bros. начала работу над перезапуском истории Супермена, сообщает The Hollywood Reporter.

Продюсером ленты выступит Джей Джей Абрамс, а в роли сценариста был нанят писатель Та-Нехиси Коутс — автор нескольких книг и серий комиксов о Черной пантере и Капитане Америка.

Кто будет играть супергероя, не сообщается. По данным журналистов, студия работает над историей темнокожего Супермена, который ранее появлялся в комиксах DC, как отдельный персонаж из параллельной вселенной по имени Кельвин Эллис.

Пока неизвестно, будет ли связана новая история с киновселенной DC.

Напомним, что рекорд среди комиксов был установлен в 2014 году, когда копия Action Comics №1 с первым появлением Супермена была продана на eBay за 3,2 миллиона долларов.

Номер Detective Comics №27 1939 года, где впервые появился Бэтмен, был продан на аукционе Heritage Auctions за рекордные 1,5 миллиона долларов, став самым дорогим комиксом с участием Темного рыцаря.