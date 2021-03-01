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Netflix опубликовал первые кадры «Наследия Юпитера» — сериала по супергеройским комиксам Марка Миллара

Netflix представил кадры из «Наследия Юпитера» в специальном видео по сериалу. В нём можно увидеть, как иллюстратор оригинального комикса Фрэнк Куайтли создаёт эскизы для сериала, которые затем показывают уже в виде готовых кадров.

«Наследие Юпитера» — линейка комиксов Марка Миллара, автора «Пипца» и Kingsman. Её сюжет рассказывает о супергероях первого поколения, которые приобрели сверхспособности в 1930-х и образовали «Союз правосудия», и об их детях, которым нужно защищать людей вслед за родителями.

В «Наследии Юпитера» сыграли, среди прочих, Джош Дюамель («Трансформеры»), Бен Дэниелс (сериал «Изгоняющий дьявола») и Лесли Бибб («Лучшие»). В первый сезон сериала войдут восемь эпизодов. Первый из них срежиссировал по собственному сценарию бывший шоураннер сериала Стивен Денайт («Спартак», «Сорвиголова»).

Netflix работает над экранизациями и других комиксов Марка Миллара, в том числе «Американского Иисуса» и «Шарки — охотника за головами».

Видео с кадрами «Наследия Юпитера»

1 марта, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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