Netflix опубликовал первые кадры «Наследия Юпитера» — сериала по супергеройским комиксам Марка Миллара

Netflix представил кадры из «Наследия Юпитера» в специальном видео по сериалу. В нём можно увидеть, как иллюстратор оригинального комикса Фрэнк Куайтли создаёт эскизы для сериала, которые затем показывают уже в виде готовых кадров.
«Наследие Юпитера» — линейка комиксов Марка Миллара, автора «Пипца» и Kingsman. Её сюжет рассказывает о супергероях первого поколения, которые приобрели сверхспособности в 1930-х и образовали «Союз правосудия», и об их детях, которым нужно защищать людей вслед за родителями.
В «Наследии Юпитера» сыграли, среди прочих, Джош Дюамель («Трансформеры»), Бен Дэниелс (сериал «Изгоняющий дьявола») и Лесли Бибб («Лучшие»). В первый сезон сериала войдут восемь эпизодов. Первый из них срежиссировал по собственному сценарию бывший шоураннер сериала Стивен Денайт («Спартак», «Сорвиголова»).
Netflix работает над экранизациями и других комиксов Марка Миллара, в том числе «Американского Иисуса» и «Шарки — охотника за головами».
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