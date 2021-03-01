Найден революционный способ лечения алкоголиков

Предварительные результаты первых в мире клинических испытаний метилендиоксиметамфетамина (МДМА, MDMA) при алкоголизме показали безопасность и хорошую переносимость подобной терапии, а также выраженный долгосрочный эффект. Публикация об этом появилась в Journal of Psychopharmacology.

МДМА, известный в массовой культуре как «экстази», производит эмпатогенный, энтактогенный, эйфоризирующий и психостимулирующий эффекты. Благодаря этому его в 1960–70-х годах использовали в экспериментальной психотерапии для облегчения контакта с пациентом и закрепления эффекта. Подобные опыты показали способность препарата придавать восприятию позитивную окраску и уменьшать последствия травмирующих воспоминаний, но после внесения вещества в перечни контролируемых субстанций большинства стран в 1980-х годах подобные исследования прекратились.

Учитывая высокий терапевтический потенциал, в прошедшем десятилетии американские и британские власти начали выдавать единичные разрешения на испытания МДМА, а также некоторых психоделиков (ЛСД, псилоцибин) и диссоциативов (кетамин и его энантиомер эскетамин, сальвинорин) при некоторых психоневрологических нарушениях, таких как депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство. Эффективность МДМА при последнем оказалась столь высока, что Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) присвоило такой терапии статус «прорывной» и разрешило назначить препарат первым 50 пациентам еще до окончания клинических испытаний.

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, по МКБ-10 и DSM-5 включает алкогольную зависимость и регулярное потребление чрезмерных количеств спиртного (англ. binge drinking). Во многих случаях оно развивается на фоне пережитых психотравм. Учитывая это, в 2017 году сотрудники Лондонского имперского колледжа под руководством Дэвида Натта (David Nutt), получив одобрение этического комитета, приступили к первой в своем роде работе, названной «Бристольское имперское исследование МДМА при алкоголизме» (BIMA). Член научной команды Бен Сесса (Ben Sessa) тогда отметил, что эффективность существующих методов лечения невелика, и вероятность рецидива в течение трех лет доходит до 90 процентов.

Как следует из новой публикации, 14 участников BIMA после детоксикации (лечебных мероприятий по выведению из организма метаболитов этанола и профилактике острого абстинентного синдрома) прошли восьминедельный курс из десяти сеансов психотерапии. В двух из них использовали по 187,5 миллиграмма МДМА, уделяя особое внимание переносимости препарата. После этого за состоянием участников наблюдали в течение девяти месяцев, регистрируя возможные побочные эффекты, психическое благополучие и употребление спиртного.

Выяснилось, что МДМА-психотерапия алкоголизма переносится хорошо без существенных побочных эффектов. За время наблюдения исследователи отметили улучшение психического функционирования добровольцев. Среднее потребление алкоголя участниками на девятый месяц после детоксикации снизилось с 1306 до 187 миллилитров в неделю в пересчете на чистый спирт. При этом лишь у троих (21 процент) этот показатель превышал 140 миллилитров в неделю против 75 процентов при стандартной терапии.

Сесса в своем твиттере отметил, что никакого «рикошетного» снижения настроения в течение нескольких дней после приема МДМА, о котором часто сообщают рекреационные потребители, в эксперименте не наблюдалось.

Авторы работы подчеркивают, что опубликованные предварительные результаты открытого (без контрольной группы) исследования служат лишь подтверждением концепции. В настоящее время готовится фаза 2b рандомизированных контролируемых клинических испытаний МДМА при алкоголизме. По оценкам Сессы, она потребует вложений в размере двух миллионов фунтов стерлингов (2,79 миллиона долларов по текущему курсу) и продлится три года.

МДМА — не единственный «запрещенный» препарат, оказавшийся высокоэффективным при психоневрологических расстройствах. Большой потенциал продемонстрировал психоделик псилоцибин: его применение при резистентной депрессии стало очередной «прорывной терапией» по заключению FDA. В клинических испытаниях этот препарат оказался эффективен для лечения мигрени; ведутся исследования его использования по ряду других показаний.