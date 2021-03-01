Миа Фэрроу вновь обвинила Вуди Аллена в растлении ее дочерей

Отношения внутри семьи Вуди Аллена и Миа Фэрроу были не самыми простыми. До встречи с режиссером у актрисы уже было шестеро детей: трое своих и трое приемных. В новом эпизоде документального фильма Allen v. Farrow Фэрроу рассказала, как складывались ее отношения с приемной дочерью Сун-И Превин, которая впоследствии стала женой Аллена.

Актриса рассказала, что удочерила Сун-И в более позднем возрасте, нежели других детей, поэтому наладить контакт с девочкой ей было не очень просто. Она сказала, что ей пришлось много работать, чтобы сблизиться с дочерью. Фэрроу даже брала ее с собой на съемочную площадку фильма «Смерть на Ниле» в 1978 году, чтобы избежать разлуки. Именно в это время, по словам Фэрроу, они с Алленом начали испытывать проблемы в своих отношениях.

Вуди Аллен и Миа Фэрроу с детьми

Фэрроу призналась, что она поощряла желание Аллена работать над созданием хороших отношений с ее приемной дочерью Сун-И Превин.

Он водил малышей по магазинам и покупал им самолеты и другие игрушки. Он стал водить их на баскетбольные матчи. Он брал с собой с Сун-И, и я поощряла это, потому что она была очень застенчивой,

— сказала Миа.

В фильме Миа Фэрроу утверждает, что отношения Аллена с приемной дочерью начались, когда Сун-И еще училась в средней школе. Однако Аллен уверяет, что его роман с девушкой начался после того, как та окончила первый семестр в колледже в декабре 1991 года (ей тогда было 18 лет).

Я так сильно люблю ее и никогда не осуждала ее, потому что она была совсем маленьким ребенком, когда он появился в семье. Она была маленькой девочкой. Мы были семьей, он был в моем доме в качестве моего партнера, и у него были обязанности. Но он не имел права заниматься сексом с моими детьми,

— говорит Фэрроу.

Миа Фэрроу с дочерью Дилан

Актриса рассказала, что после расставания с режиссером она перевезла семью в свой дом в Коннектикуте, где позволила Аллену навещать ее раз в неделю, чтобы он виделся с детьми. Она вспомнила, как оставила своих детей на попечение двух нянь и преподавателя французского, а сама отправилась за покупками со своей подругой. Именно в этот день, по ее словам, Аллен приехал в дом и пропал на несколько минут вместе с их приемной дочерью Дилан. Тогда няня якобы сказала ей, что видела Аллена стоящим на коленях на полу и уткнувшимся головой в колени девочки.

В документальном фильме Дилан также подробно рассказывает о своих обвинениях в сексуальном насилии против режиссера, описывая инцидент на чердаке их дома, где, по ее словам, Аллен приставал к ней, когда она была ребенком.

Действительно трудно поверить, что кто-то, кого вы уважаете и кого вы очень любите, может быть способен на что-то настолько ужасное в отношении ребенка,

— говорит Миа.

В 1997 году Аллен женился на Сун-И Превин. 85-летний режиссер и его 47-летняя супруга воспитывают двух дочерей.

Через своего представителя супруги заявили, что фильм не имеет ничего общего с правдой.

Этим документалистам не была интересна правда. Вместо этого они потратили годы, тайно сотрудничая с семьей Фэрроу и их помощниками, чтобы создать топорную работу, пронизанную ложью,

— сказал их представитель.

Обвинения в свой адрес Аллен отрицал, заявив, что Миа Фэрроу оказывала психологическое давление на дочь Дилан. На сторону актера встал его приемный сын Мозес, который обвинил мать в эмоциональной и физической жестокости. А вот родной сын Вуди Аллена и Миа Фэрроу, Ронан, поддерживает мать и свою сестру.