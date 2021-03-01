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Мэрил Стрип сыграет реальную бродвейскую звезду

Мэрил Стрип сыграет реальную бродвейскую звезду

Оскаровская рекордсменка исполнит главную роль в предстоящем байопике о жизни легендарной бродвейской примы Лилиан Холл.

Фильм получил название «Ваши места, пожалуйста». Он расскажет не только о творческом и карьерном пути Холл, но и о ее непростых взаимоотношениях с дочерью. Режиссером выступит Майкл Кристофер, на счету которого несколько фильмов с Анджелиной Джоли («Джиа» и «Соблазн»), триллер «Ночной портье» и другие.

Съемки запланированы на лето 2021 и должны пройти в Нью-Йорке. Отметим, что в декабре 2020 года вышел комедийный мюзикл «Выпускной», в котором Мэрил Стрип сыграла вымышленную бродвейскую звезду Ди Ди Аллен.

1 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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