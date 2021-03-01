Как вывезти из квартиры 10 тонн груза

Весна на удивление время переездов и перемен. Часто бывает, что мы не только переезжаем с одной съемной квартиры на другую с вещами, но и вывозим имущество в новый офис, когда условия ведения нашего бизнеса меняются. Одно дело вывезти вещи из квартиры, но совсем другие переместить мебель на новое место, если мы купили квартиру, или перевезти всю компанию с техникой и офисной мебелью, а также документами. Но если мы используем грузоперевозки здесь , то проблема решится легко и непринужденно. А все потому, что сервисные компании полного цикла по транспортировке оказывают гораздо эффективнее помощь, чем просто «дядя Вася с района». Здесь можно долго рассуждать о преимуществах и возможностях, но мы попытаемся втиснуть весь комплекс решаемых задач и планирования в небольшой материал.

Первое это планирование и подбор

Главная задача у нас при переезде, это верное планирование. Оно включает расчет транспортных позиций, и главное — временной фактор. Мы начинаем планирование с того, что рассчитывает тоннаж и общий объем груза. Затем определяем его характер. Важно более детально обратить внимание на хрупкие и ценные грузы и в заказе указать их наличие, а также особые условия транспортировки. Здесь будет желательно получить консультацию от кампании — транспортировщика и все заранее совместно согласовать. Отдельно согласовывается время транспортировки, включая сам временной интервал, и маршрут. Важно при выборе времени оценить возможность пробок и заторов. Отдельно — время от загрузку/выгрузку.

Кстати — запомните, что если вы заказываете в комплексе и грузчиков, то это значительно сэкономит время для вас. Тогда две задачи выполняются за один достаточно короткий цикл.

2. Дополнительные и другие сервисные услуги.

Важно знать, что компании полного транспортного сервиса выполняют и ряд других важных услуг. Например это грузовое такси https://inka-trans.ua/perevozki-kiev/gruzovoe-taksi/, плюс сборка/разборка мебели, грузчики на этаж. Еще возможны и другие услуги. К ним относится вывоз строительного мусора, а также доставка строительных материалов на ремонтную или строительную площадку.

Многие виды работ имеют ограничения по весу груза за один заезд и фиксированную почасовую оплату. Но вы должны знать, что вызывая комплексную услугу, вы значительно экономите средства и время, что будет немаловажно, если вы цените свой труд и свои затраты. А потому — обращайтесь к профессионалам полного цикла, таким как Инка-Транс на https://inka-trans.ua/ и всме у вас получится.