Как получить вид на жительство в Италии

Жить в Италии для многих соотечественников — самая настоящая мечта, она вполне может стать реальностью. Люди ведутся на красивую природу, теплый климат, архитектуру, достойный уровень жизни и многое другое. В статье подскажем, как оформить вид на жительство в Итальянской республике.

ВНЖ в Италии

Нельзя оставаться жить в Италии по туристической визе. Ее срок быстро истекает, в дальнейшем могут депортировать из государства за несоблюдение печатных законов. Если вы планируете работать, учиться в Итальянской Республике, нужно оформить вид на жительство. Такой документ даст право на законное проживание в любом населенном пункте страны. Подробнее о визах и путях иммиграции в Италию читайте на сайте https://assistpoint.ru/. Выдается людям, планирующим жить в Италии не менее 4 месяцев. Получают ВНЖ на основании визы категории D.

Документ подразделяются на три типа:

только проживание;

с правом на обучение и работу (для тех, кто учится в университете, работа максимум 20 часов в неделю);

с правом на трудоустройство.

Можно работать по найму на местную компанию или открыть свою. В первом случае все гораздо проще, достаточно предоставить заявление от работодателя. Во втором — доказать собственную состоятельность и предоставить лицензию, дающую право вести предпринимательскую деятельность.

Вид на жительство без права на работу и учебу часто выдается при покупке недвижимости и воссоединении семьи. Следует предоставить документы, подтверждающие родственную связь, предоставить выписку с банковского счета о наличии суммы, равной 60-70 тысяч евро.

Важно отметить, что покупка жилья или коммерческого помещения не дает гарантии на выдачу ВНЖ. Это лишь большое преимущество при рассмотрении заявления.

Куда обращаться

Первым делом необходимо в почтовое отделение или полицейский участок подать заявление о намерении получить вид на жительство. К справке прикладываются документы:

копия и оригинал заграничного паспорта;

4 фотографии 3×4;

марка из почтового отделения либо табачного киоска, это своего рода квитанция об уплате госпошлины;

выписка об отсутствии судимости;

сертификат собственности недвижимости в Италии или договор долгосрочной аренды;

любые справки, подтверждающие, почему нужно получение ВНЖ как на родном языке, так и нотариально заверенный перевод.

Документ выдается с разными сроками. Если человек приезжает на сезонные работы, он получает вид на жительство сроком до 8-9 месяцев. Те, кто обучается на территории государства, имеют ВНЖ сроком на один год. В иных случаях документ действителен 2 года.

Через 20-30 дней после подачи заявления и документов, итальянцы пригласят в отдел по эмиграции, чтобы снять отпечатки пальцев. По окончанию процедуры выдают квитанции. Уже с этой справкой реально забрать через пару месяцев ВНЖ. Он даёт право на приобретение жилья, автомобиля, открытие бизнеса, получение кредитного займа, возможность трудоустроиться (должна стоять соответствующая отметка). Через несколько лет вид на жительство меняют на постоянный.

Согласно Интеграционному соглашению приезжему начисляются два года баллы, если он выполняет на территории страны какие-то пункты:

улучшение языковых знаний;

получение высшего или профессионального образования;

безукоризненное поведение;

покупка недвижимости;

составление договора на аренду квартиры или дома.

Через пару лет баллы подсчитывают, чтобы понять, как иностранец проявил себя в Италии, выносят решение. Это происходит за месяц до окончания испытательного периода. Либо депортируют мигранта из страны, либо продлевают удостоверение еще на два года. Справедливости ради стоит отметить, что высылают из Италии редко.