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Известный хирург выступил в суде во время операции

Пластический хирург в Калифорнии (США) выступил в суде во время операции. Об этом сообщает Metro.

Доктор Скотт Грин (Scott Green) из Сакраменто обвинялся в нарушении правил дорожного движения, и судебное заседание по его делу проводилось в режиме телеконференции в Zoom. Когда он подключился, пристав обратил внимание, что ответчик был одет в медицинский халат и шапку, а на фоне слышались звуки медицинского оборудования.

На вопрос, действительно ли ответчик сейчас оперирует и может ли он в таком случае участвовать в заседании, врач ответил утвердительно. Он пояснил, что в операционной находится еще один хирург, и он может в это время отвечать на вопросы.

Однако судья изменил порядок разбирательства, посчитав возможность рассмотрения дела в тот момент «неуместным». Он перенес заседание на другой срок, когда врач не будет заниматься своими обязанностями.

Медицинский совет Калифорнии начал расследование инцидента.

1 марта, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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