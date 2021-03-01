Громкие премьеры 2021 года, которых ожидает весь мир

Пандемия коронавируса нарушила все планы Голливуда. Поэтому множество громких премьер пришлось перенести на 2021 года. Какие же ленты не стоит пропускать киноманам – узнавайте в материале.

Ежемесячно украинцев будут ожидать действительно потрясающие премьеры. Увлекательные экшены, драмы, триллеры со шпионскими секретами, научно-фантастические ленты или комедии: выбора у зрителей будет предостаточно. Релиз каких фильмов невозможно пропустить – отправляемся в гид по новинкам 2021 года.

«007: не время умирать«

Дата премьеры – 7 октября

Жанр – шпионский экшн, приключения, триллер

Без сомнений можно сказать, что «007: не время умирать» стал самым ожидаемым экшном года. Фильм должны были презентовать еще в апреле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса релиз несколько раз переносили, чем еще подогревали интерес зрителей к этой новинке кино.

Да и сами главные актеры мастерски приковывают внимание к «007: не время умирать». Известно, что главным злодеем ленты будет Рами Малек, который использует против Джеймса Бонда современное оружие, еще не известнное шпионам. Поэтому спасать мир спецагенту будет трудно.

Пусть слухи распространяются, потому что чего бы вы не ждали от этого фильма, вы будете шокированы, когда посмотрите его. Я не стану подливать масла в огонь, – заинтриговал Рами Малек в интервью GQ.

Также известно, что «007: не время умирать» станет последней лентой о Бонде, где главную роль играет Дэниел Крейг. Авторы франшизы пока держат в секрете, кто же заменит его в будущих фильмах.

«Черная вдова»

Дата премьеры – 6 мая

Жанр – боевик, научная фантастика

Все фанаты супергеройских фильмов Marvel также уже жаждут похода в кинотеатр. В 2020 году на большие экраны не вышло ни одной новинки киностудии, а потому уже в 2021-м ожидается несколько проектов, которые уже готовы к показам. Среди них – лента «Черная вдова».

И этот фильм привлекает внимание по нескольким причинам. Черная вдова – одна из немногих мстителей, у кого нет суперсил. Но это отнюдь не мешает Наташи Романовой выполнять свою работу рядом с мощными Тором или Капитаном Америка. Уже в новой ленте зрители смогут увидеть истории этой героини и что ее сделало столь сильной и бесстрашной.

А если и это не убедило вас сходить в кинотеатры, тогда отметим, что одну из главных ролей здесь сыграла дочь Милы Йовович.

«Дюна«

Дата премьеры – 1 октября

Жанр – драма, научная фантастика

Но не меньше предыдущих боевиков захватывает «Дюна». Удивительная экранизация романа Фрэнка Герберта расскажет о песчаной планете Арракис, которую захотят завоевать все. А причиной кровопролитной войны станут залежи вещества пряности, которая способна раскрывать потенциал человечества. Ценнее ресурса во Вселенной нет, а потому и борьба будет ожесточенной.

Остановить всех возьмется Пол Атрейдес, который захочет спасти население Арракиса. От помощи этот мститель не откажется, а потому зрителей ожидает захватывающий экшн с Тимоти Шаламе, Зендеей, Джейсоном Мамоа, Оскаром Айзеком, Хавьером Бардемом и другими топовыми актерами Голливуда.

«Главный герой»

Дата премьеры – 20 мая

Жанр – комедия, боевик

Но если вы хотите от души посмеяться и посмотреть еще и боевик, тогда дождитесь релиза «Главного героя». Фильм с Райаном Рейнольдсом расскажет о мире, в котором живет главный герой Гай. Он каждый день ходит на работу, выполняет рутинные задачи и возвращается домой. Но однажды его банк грабят 17 раз, поэтому Гай начинает понимать, что все вокруг – это всего лишь видеоигра, из которой выбраться практически невозможно. Но попробовать стоит!

Хотя «Главный герой» несет в себе идею опасности виртуального мира, фильм не лишен юмора. Даже в трейлере есть немало моментов, которые могут рассмешить.

«Топ Ган: Мэверик»

Дата премьеры – 8 июль

Жанр – драма, боевик

А для всех любителей Тома Круза 2021 год принесет аж 2 новинки с актером. «Топ Ган: Мэверик» и «Миссия невыполнима 7» докажут, что этот красавец Голливуда совсем не стареет и еще может удивить зрителей зрелищными трюками.

«Круэлла»

Дата премьеры – 27 мая

Жанр – криминальная комедия

Уверены, что все помнят фильма «101 далматинец» и зловещую Круэллу Де Виль. Но задумывались ли вы, как эта красавица стала настолько безжалостной и злой. Фильм «Круэлла» даст ответы на эти вопросы.

И первый трейлер фильма уже успел рассмешить, и поразить зрителей спецэффектами. По сюжету, Круэлла была милой девушкой в Лондоне, которая уже тогда понимала, что мыслит иначе, чем все вокруг. Но знакомство с одним мужчиной поможет ей освободиться от оков общества, тогда все и узнают, кто такая Круэлла.

«Земля кочевников«

Дата премьеры – 25 марта

Жанр – драма

Фильм «Земля кочевников» уже успел покорить кинокритиков Венецианского кинофестиваля и кинофестиваля в Торонто. На очереди – Оскар. А вот для широкой аудитории ленту представят в марте 2021 года.

По сюжету, маленький город Эмпайр охватывает кризис из-за закрытия гипсового завода. Всем работникам не за что жить, а потому они покидают свои дома, превращая населенный пункт в город-призрак. Для главной героини Ферн, которая потеряла не только дом, но и мужа, становится смыслом жизни поиски сезонной работы с такими же как она. Компания путешествует почти по всем штатам Америки, сталкиваясь с различными трудностями.

«Смерть на Ниле»

Дата премьеры – 16 сентября

Жанр – детектив, криминал, драма

Легендарный детектив Эркюль Пуаро наконец устраивает себе отдых. Он выбирает лайнер, курсирующий по Нилу. Но насладиться сказочными видами ему мешает новое дело, ведь на судне происходит жуткое убийство, которое может шокировать даже опытного криминалиста.

Интриги, запутанные любовные связи, секреты, которые никто и никогда не должен был узнать: детективная история «Смерть на Ниле» будет стоить вашего времени.

«Круиз по джунглям»

Дата премьеры – 29 июль

Жанр – приключения, комедия

А завершить подборку самых ожидаемых премьер года мы решили комедией, которая привлекла внимание любителей Лары Крофт, и экшенов Дуэйна Джонсона.

По сюжету фильма «Круиз по джунглям», исследовательница Лили Гоутона мечтает увидеть дерево, которое, по легенде, обладает целебными свойствами. А чтобы добраться до вершины Амазонки, она нанимает круизный пароход с капитаном Фрэнком. С этого и начинаются курьезные приключения, от которых сложно будет удержать смех.

В 2021 году также ожидаются премьеры фильмов:

«Годзилла против Конга» – 24 марта

«Мортал Комбат» – 8 апреля

«Форсаж 9: Безудержная сага» – 27 мая

«Веном 2: Карнаж», – 24 июня

«Охотники за привидениями: С того света» – 8 июль

«Отряд самоубийц 2» – 5 августа

«Телохранитель жены киллера» – 19 августа

«Бейби босс 2: Семейный бизнес» – 16 сентября

«Вечные» – 4 ноября

«Глубокая вода» – 12 августа

«Миссия невыполнима 7» – 19 ноября

«Матрица 4» – 23 декабря

«Шерлок Холмс 3» – 23 декабря

«Черный Адам» – 23 декабря и др.

Из-за пандемии коронавируса даты премьер могут меняться.